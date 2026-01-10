Sanidade atenderá a más de 7.000 drogodependientes al año

El cannabis es una de las drogas más comunes Paco Rodríguez

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó ayer que la integración en el Sergas de las unidades municipales de atención a las drogodependencias reforzará la asistencia que reciben más de 7.100 pacientes cada año, «poñendo á súa disposición todos os recursos humanos e materiais do departamento sanitario galego», explicó.

El responsable sanitario del Gobierno gallego visitó la unidad asistencial de atención a las drogodependencias de Ribeira. Allí remarcó que el Gobierno gallego dedicará este año más de 4,8 millones de euros a estos centros de atención para drogodependientes, que hasta ahora se venían financiando a través de un convenio suscrito entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

El objetivo, apuntó el conselleiro de Sanidade, «é dar un maior soporte ao magnífico traballo que realizan estas unidades, optimizando a asistencia ás persoas que presentan condutas adictivas».

En lo que respecta a la unidad de Ribeira, el conselleiro destacó la labor de los profesionales y el «excelente traballo» que realiza este departamento asistencial, que, con un enfoque multidisciplinar, combina atención médica, de enfermería, psicológica, social y educativa. Además, registra una actividad que no para de crecer, puesto que en el 2024 atendió a cerca de 700 personas, y el año pasado ya fueron más de 800, sumando 128 nuevas altas de usuarios.

La de Ribeira es una de las trece unidades de atención a las drogodependencias que, desde este año, pasaron a integrarse bajo el paraguas del Sergas. Culmina así un proceso de «enorme complexidade», dadas las diferentes modalidades de gestión, personal, inmuebles, contratos de servicios con los que cuentan estos dispositivos.

Antonio Gómez Caamaño explicó que esta integración se enmarca en la apuesta de la Xunta para hacer frente a las adicciones desde una perspectiva integral, poniendo el acento en la prevención y en los jóvenes.

En esta línea, el conselleiro se refirió a la reciente publicación de la Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención de Condutas Adictivas, «que sitúa Galicia á vangarda nesta materia», aseguró.