El PPdeG exigirá en el Parlamento la renuncia de Tomé a sus cargos políticos

El PPdeG registró el pasado viernes una proposición no de ley en relación con José Tomé, alcalde de Monforte y diputado provincial no adscrito en Lugo denunciado por presunto acoso sexual a compañeras del PSdeG, que será sometida a votación en el próximo pleno del Parlamento y donde exige su renuncia de todas sus responsabilidades políticas. En el escrito, los populares exponen y denuncian los sucesos de «extrema gravidade e sen precedentes» que se conocieron el pasado 9 de diciembre a través de un programa de televisión.

Más en profundidad, reclaman a Tome explicaciones «inmediatas, claras e transparentes, así como da depuración das responsabilidades políticas e penais, se é o caso, oportunas». También critican la actitud del PSdeG tras el estallido del caso, ya que hay informaciones que apuntan a una posible «falta de dilixencia e contundencia ante as denuncias efectuadas nas canles internas do partido e incluso a presións ás mulleres denunciantes».

Al hilo de esto, el PPdeG pide en el documento la renuncia de Pilar García Porto, diputada provincial en Lugo y alcaldesa de Antas de Ulla, por su papel como «presunta encubridora deses feitos denunciados que amosa a hipocrisía do Partido Socialista na defensa do feminismo e dos dereitos das mulleres».

Además de las renuncias políticas de Tomé y García, los populares manifiestan su reprobación a todos los cargos del PSOE que encubrieron durante meses estas denuncias de las víctimas, «por incorrer coa súa conduta en feitos con aparencia de ser constitutivos dun delito contra a liberdade sexual ou por tratar de ocultar uns feitos que, en todo caso, son merecedores do máximo reproche público especialmente dada a súa condición de máximo cargo dunha institución pública como a Deputación de Lugo».