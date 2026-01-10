Coordinadores de urgencias de Galicia denuncian «sobrecarga asistencial y falta de profesionales»

Ambulancias en la entrada del servicio de urgencias del Hospital Montecelo, en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

Coordinadores de urgencias hospitalarias de Galicia denuncian «sobrecarga asistencial y falta de profesionales».

En un comunicado recocido por Europa Press, los responsables de estos servicios destacan que se ha producido «un aumento de atenciones de hasta un 30%» con respecto a los picos asistenciales previos, «batiendo todos los récords históricos».

Indican que la «falta de profesionales, sumado a la no existencia todavía de residentes de Medicina de Urgencias y Emergencias hasta que salga la primera promoción», hace que tengan que realizar coberturas «cada vez con mayor dificultad».

La situación se agrava -dicen- por los «continuos retrasos» en el ingreso de los pacientes desde los servicios de urgencias a las plantas de hospitalización. Eso «dificulta más aún el trabajo y supone una afrenta a la intimidad y dignidad de los pacientes, así como un riesgo para la seguridad de los mismos».

Y solicitan que la Atención Primaria asuma, «su papel de primer escalón asistencial y la atención continuada». «Es inaceptable como organización y como sociedad que haya tiempos de respuesta en ese nivel asistencial que lleguen hasta las 3 semanas de dilación», han denunciado.

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias ha respaldado el comunicado y ha reiterado su apoyo a las demandas que recoge.