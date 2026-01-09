Un problema técnico de Facenda retrasa el pago a los usuarios de la dependencia

En Galicia hay más de 91.000 personas con una prestación por dependencia CARLOS CORTÉS

La prestación por dependencia se abona a mes vencido, entre los días 1 y 4 del mes posterior. En la comunidad gallega esta ayuda suele ingresarse el 1 o el 2, pero este mes de enero aquellos usuarios que tienen una prestación económica han visto como la cuantía no llegaba. Un problema técnico de la Consellería de Facenda ha provocado el retraso en el abono, aunque desde este departamento aseguran que se ha solventado y que se pagará en los próximos días.

En concreto, indican que el abono se hará a principios de la semana que viene, lo que supone unos diez días de retraso respecto al plazo habitual. Elvira, una usuaria de la provincia de Lugo que tiene la ayuda máxima por tener el grado 3, lamenta que no se haya informado a los usuarios, «llamé a los servicios sociales y ni ellos sabían el motivo; llevo unos tres años con la prestación con el grado máximo y nunca me había pasado», señala.

En la comunidad hay, a fecha 30 de noviembre del 2025, más de 91.000 gallegos con algún tipo de prestación, pero en muchos casos se trata de ayuda a domicilio, centros de día o plaza residencial, con lo que no se han visto afectados por el retraso. Sí aquellos que perciben alguna cuantía económica, como la prestación vinculada al servicio o a los cuidados familiares, más de 55.000.