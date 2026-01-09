Se acabaron los uniformes de colores en el Sergas: todo el personal irá de blanco, con cintas de colores por categorías

Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

Actualmente hay áreas sanitarias, como Santiago, en la foto, en donde cada categoría profesional tiene un color en su uniforme
La Xunta licita la nueva uniformidad, no habrá diferencias por áreas sanitarias como ocurre en la actualidad

10 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Se acabaron los colores en los uniformes del personal del Sergas. La Consellería de Sanidade acaba de licitar la contratación de la uniformidad de todos sus trabajadores, y la principal novedad es que se homogeneizan

