Se acabaron los uniformes de colores en el Sergas: todo el personal irá de blanco, con cintas de colores por categorías
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA
La Xunta licita la nueva uniformidad, no habrá diferencias por áreas sanitarias como ocurre en la actualidad10 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Se acabaron los colores en los uniformes del personal del Sergas. La Consellería de Sanidade acaba de licitar la contratación de la uniformidad de todos sus trabajadores, y la principal novedad es que se homogeneizan