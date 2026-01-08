Marlaska confirma que no habrá multas por no llevar la baliza V-16 «durante un plazo razonable»

Imagen de una baliza V-16 activada sobre el techo de un coche.

La Guardia Civil de Tráfico y los demás cuerpos de vigilancia de la circulación «serán flexibles» y no multarán «durante un período razonable» de tiempo a los conductores que no lleven la baliza V-16 en el coche. Así lo confirmó hoy jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la presentación del balance de siniestralidad vial del año 2025. Marlaska explicó que la baliza se considera «un elemento imprescindible» en el vehículo para poder frenar la sangría de fallecidos por atropello que se producen en España. En el 2025 murieron 103 personas al ser arrolladas por un vehículo y los responsables de la Dirección General de Tráfico estiman que al menos 25 de esos casos ocurrieron mientras los conductores se bajan del coche a colocar los triángulos de emergencia.

«Todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo», dijo el ministro, que defendió como imprescindible la incorporación de la baliza al equipamiento de seguridad de los vehículos. Destacó que el Gobierno apuesta por la V-16 convencido de que ayudará a reducir esta mortalidad por varias razones: evita el riesgo que supone bajar del vehículo, incorpora iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículo conectado para hacer llegar información de la incidencia a los navegadores de los vehículos que circulan por esa carretera, y a las pantallas y paneles de información variable.

Marlaska quiso dejar claro que tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico «serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un período razonable de tiempo». Y añadió: «Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas». Sobre el hecho de que España sea la primera en adoptar esta medida, reveló que algunos países europeos están a la espera del resultado de la iniciativa española, y recordó que el Reino Unido y Luxemburgo ya han suspendido el uso de los triángulos en autopistas por su peligrosidad.