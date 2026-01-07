El programa estadístico de Galicia incluirá, para este 2026, 165 estudios sobre territorio, población, sociedad y tecnología

Imagen de archivo de un topógrafo midiendo el entorno de la Catedral de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

El programa estadístico de Galicia para este año tendrá 165 estadísticas sobre territorio, población, sociedad, estructura productiva o tecnología para ampliar la oferta informativa elaborada por los sistemas estadísticos español y europeo. A estos datos se les suman otras 60 actuaciones que realizará el Instituto Galego de Estatística —IGE— para profundizar en el análisis y difusión de la información de la comunidad.

El programa —publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia— recopila una serie de líneas estratégicas para avanzar en el análisis medioambiental, reforzar el apoyo estadístico en el diseño de las políticas públicas y mejorar la información empresarial. En lo que al ámbito medioambiental se refiere, están previstas nuevas actuaciones destinadas al estudio de las cuentas ambientales y del desperdicio alimentario gallego.

Por otro lado, y para potenciar el papel de la estadística en los diseños de las políticas públicas, se incluyen dentro del programa la búsqueda de indicadores para planes y estrategias, la actualización de los modelos de previsión económica y el uso de técnicas de evaluación de impactos. Además, el IGE continuará indagando en el aprovechamiento de la información administrativa para reducir costes y rebajar la carga de respuesta. Dentro de esta línea también se trabajará en la integración y organización de la información sobre las empresas y establecimientos con actividad en Galicia, así como en la mejora de la difusión de los datos empresariales.

Dentro de las novedades figuran nuevas estadísticas vinculadas al gasto familiar, la innovación y la ciberseguridad en las empresas gallegas. También se incluye como actividad estadística la creación de indicadores de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la comunidad. La actualización de las proyecciones en hogares y población junto con la ampliación de la información recogida sobre las diferentes características de las viviendas y la movilidad son otras de las tareas programadas para este nuevo ejercicio.

Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial en las estadísticas oficiales —para un uso más analítico y predictivo de las fuentes básicas de información estadística del IGE— también figura entre las actuaciones previstas del programa.

Este programa será el último de los que compone el Plan Galego de Estatística 2022-2026 —el marco legal que consolidará los logros de los anteriores— y sitúa a Galicia entre las comunidades autónomas dotadas de un sistema estadístico acorde con los principios internacionales de buenas prácticas. Este plan asume expresamente el código de conducta del Comité del Sistema Estadístico Europeo que considera, entre otras cosas, los principios de independencia profesional, imparcialidad, objetividad y transparencia.

Al ser el quinto y último programa de este plan, se deberá elaborar el anteproyecto de ley de un nuevo Plan Galego de Estatística para el próximo período 2027-2031.