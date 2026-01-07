Veinte titulaciones universitarias gallegas contarán con el sello de excelencia en el 2026

Facultad de Medicina de la USC XOÁN A. SOLER

Una veintena de titulaciones contarán con el sello de excelencia a partir del 2026. Para alcanzar esta cifra, la Consellería de Educación tiene abiertos en este momento dos procesos. Por un lado, hasta el 5 de febrero las universidades pueden solicitar el reconocimiento para un máximo de seis grados, dos por cada institución universitaria. Además, hasta el 28 de febrero está abierto el procedimiento para la renovación de los másteres.

Este sello reconoce a las titulaciones que destacan «polo seu elevado nivel académico, científico e técnico, así como pola súa capacidade de adaptación ás demandas actuais da sociedade. A iniciativa enmárcase nas políticas da Xunta para reforzar a excelencia universitaria, promover a innovación docente e aliñar a oferta formativa coas tendencias internacionais, contribuíndo así a elevar os estándares de calidade e a visibilidade das universidades galegas a nivel nacional e europeo», explicaron fuentes de la consellería.

Este año pueden optar al programa seis titulaciones impartidas de forma ininterrumpida desde el curso 2020-21. Cada institución universitaria puede presentar un máximo de dos solicitudes, tanto para grados impartidos en exclusiva como para titulaciones conjuntas en las que actúe como centro coordinador. Las candidaturas serán evaluadas con un máximo de 100 puntos, distribuidos en ocho bloques de criterios. Para obtener el sello es necesario alcanzar 90 puntos o más. Los aspectos evaluados son los siguientes: estrategia y resultados (25 puntos), inserción laboral (20), calidad de la propuesta presentada (15), currículo (10), diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje (10), profesorado (10), evaluación (10) e internacionalización (10).

La concesión, además del reconocimiento, supone una financiación extraordinaria, con una dotación de 60.000 euros anuales, lo que supone una inversión total de 360.000 euros a lo largo del período.

Renovación de la mención de máster de excelencia

En el caso de los másteres universitarios, la Consellería de Educación tiene abierto el plazo para la renovación de la mención de excelencia concedida en el curso 2020/21, cuya vigencia finaliza el 31 de agosto del 2026. Las titulaciones que pueden participar en esta convocatoria son el máster de Bioinformática para Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña, Tradución para a Comunicación Internacional da Universidade de Vigo y el máster de Biotecnoloxía Avanzada impartido por las universidades de Vigo y de A Coruña.