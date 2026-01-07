Medioambiente y Turismo de Galicia colaboran mediante un convenio de 200.000 euros para el trazado definitivo del Camiño do Litoral

Imagen de archivo del litoral próximo a Ribadeo. PEPA LOSADA

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, suscribieron este miércoles un convenio de colaboración por 200.000 euros para definir, de manera definitiva, el trazado del Camiño do Litoral. Esta ruta unirá la costa gallega de norte a sur desde Ribadeo —Lugo—, hasta Tomiño —Pontevedra— a pie y de Ribadeo a Tui a pie o en bicicleta.

Este acuerdo incluye actuaciones como la supervisión, validación y modificación, en su caso, de la propuesta de trazado definitivo; la elaboración del proyecto técnico de señalización normalizada; la licitación de la instalación de esa señalización —prevista para el primer cuatrimestre de este año— y el control de su cumplimiento.

La previsión es que el Camiño do Litoral tenga 52 etapas que sumen más de 1.300 kilómetros que sirvan de «antesala doutras actuacións que o Executivo galego está a preparar de cara ao vindeiro Xacobeo 2027», según constató Vázquez. Por su parte, Merelles recordó que la colaboración con Medio Ambiente da continuidad al trabajo empezado el año pasado desde Turismo de Galicia a través de un acuerdo con la Fundación Galicia Sustentable.

El director aprovechó para destacar que, con esta señalización, «potenciarase a oferta turística náutica e costeira de Galicia ao tempo que se promove o turismo sostible a través do coñecemento da paisaxe e do contacto coa natureza». Además, Merelles incidió en que Turismo destinó casi 30 millones de euros de fondos europeos Next Generation para la puesta en valor del litoral desde el punto de vista turístico. Entre estas acciones destacó la línea de ayudas del ayuntamiento, establecimientos para embellecer el litoral o los apoyos de renovación de infraestructuras portuarias deportivas.