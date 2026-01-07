Marta Costa, actriz: «A mis abuelos les hago espóiler, me guardan el secreto»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Interpreta a Ángela en la serie «La promesa», una chica de su edad pero de cien años antes: «Lo que más me costó fue hablar como una señorita. Yo soy súperenxebre, no quiero saber nada de códigos»08 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Después de pasar unos días en su casa de verdad, Marta Costa (Cambados, 2004) ya está de vuelta en Madrid, donde está su casa de paso. No sabe adónde la llevará su carrera como actriz,