El BNG denuncia el colapso de la sanidad pública gallega
GALICIA
«Hai varios PAC sen ningún médico e outros moitos están saturados con menos profesionais dos habituais», criticó la portavoz de Sanidade del grupo, Montse Prado07 ene 2026 . Actualizado a las 14:01 h.
La situación de colapso en la que se encuentra el sistema público de salud en estas fechas fue motivo de crítica por parte de la portavoz de Sanidade del Bloque, Montse Prado. «Nunha situación na que a demanda aumenta pola gripe e outras enfermidades respiratorias volvemos ver os centros de saúde baixo mínimos, sen citas para o médico ou a médica de cabeceira en practicamente todo decembro e agora tamén en xaneiro», subrayó, destacando también que a consecuencia de las políticas de un PP que favorece la sanidad privada, cada día más gallegos se ven obligados «a sacar a chequeira para recibir a atención médica que necesitan».
Sobre la falta de asistencia en los centros de salud, Prado comentó que desvía la presión hacia los Puntos de Atención Continuada (PAC), donde aumenta la presión. «Hai varios PAC sen ningún médico, como pasou na Guarda ou en Cangas, e outros moitos están saturados con menos profesionais dos habituais». La diputada puso como ejemplo la situación del PAC de Vigo, «onde hai esperas de ata cinco horas ou setenta persoas agardando para recibir atención médica».
Paralelamente, la portavoz consideró que la situación de desbordamiento en la sanidad pública responde a la estrategia del PP, que quiere convertir la salud de los gallegos en un «negocio» para favorecer a la privada. «Hai unha estratexia planificada de deteriorar o público para facilitar o negocio da sanidade privada dos amigos do PP que está deixando a maioría de galegos sen o escudo de protección que significa o sistema público».
Profundizando en esta cuestión, Prado recordó que en los últimos seis años el porcentaje de personas que solicitaron consulta en la atención primaria en el sistema privado privada aumentó del 9 al 26 %. Asimismo, creció significativamente el porcentaje de pacientes que recurrieron a la privada para consultas hospitalarias especializadas, del 20 al 36 %. En el caso de las urgencias, se pasó del 11 al 21 %. «O 50 % das cirurxías maiores ambulatorias e o 46 % das estancias hospitalarias -en centros privados- son pagadas con cartos públicos».