La Xunta muestra su apoyo a los gallegos en Venezuela y su disposición para «ayudar mediante ayudas de emergencia»

La Xunta está «en contacto permanente» con los gallegos afincados en Venezuela ante «cualquier cambio» que se pueda producir, tal y como afirmó este lunes Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración en el programa Bos Días de la TVG. También mostró la disposición y capacidad del Ejecutivo gallego para «actuar mediante ayudas de emergencia» si llega a ser necesario.

Rodríguez remarcó que la Xunta puede actuar desde el punto de vista del apoyo y de las ayudas de emergencias. «No puede actuar en ámbitos políticos diplomáticos o de otro tipo, ya que eso es responsabilidad de la Administración del Estado. Pero podemos estar al lado de las familias, muy pendientes de lo que ocurre y tratar de solucionar, en la medida de las posibilidades que podemos tener como comunidad autónoma, aquellas cuestiones de primera necesidad de los gallegos allí», declaró.

Rodríguez aprovechó para detallar que «prácticamente el 90 % de los gallegos» que residen en el país están vinculados a algún centro gallego. El más grande se sitúa en Caracas y cuenta con más de 20.000 asociados. «Estos días los centros no abrieron por motivos de seguridad y, probablemente, en la jornada de este lunes comiencen a abrir durante una parte del día», indicó.

«La gente tiene preocupación, expectación y muchísima esperanza, ya que esperan que el país pueda empezar un cambio hacia una evolución de libertad, democracia y recuperar, a lo largo del tiempo, ese gran bienestar que Venezuela tenía y que, en los últimos años, se fue perdiendo», aseguró.