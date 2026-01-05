La Xunta destina 200.000 euros más que el curso pasado a las becas del programa Erasmus

Viajeros en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago. XOAN A. SOLER

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional destinará para este curso casi dos millones de euros a las becas autonómicas del programa Erasmus+ para los alumnos de las universidades gallegas. Estas complementan las que ya perciben los estudiantes por parte de la Unión Europea para participar en este programa que les permite realizar una estancia en una universidad extranjera como parte de su proceso de aprendizaje.

El objetivo de esta ayuda adicional, tal y como explica la Xunta, es reforzar el apoyo económico comunitario y fomentar de esta manera la participación en Erasmus+. Por ello, el Gobierno gallego destinará 200.000 euros más que el curso pasado para poder llegar a más alumnos.

Las becas mantienen tanto su duración como su cuantía respecto a las convocatorias anteriores y los alumnos beneficiarios percibirán una aportación mensual que complemente las ayudas de la UE. Estas oscilarán entre los 125 y los 195 euros al mes en función del país de destino y durante una estancia que podrá durar de dos a nueve meses. Recibirán 195 euros mensuales aquellos estudiantes que se trasladen a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia. Por otro lado, percibirán 165 euros aquellos que se trasladen a Chequia, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Eslovenia, Grecia, Letonia, Malta y Portugal y, por último, dispondrán de 125 euros aquellos que vayan a Bulgaria, Croacia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía, Serbia, Macedonia y Turquía.

Podrán solicitar estas ayudas los alumnos matriculados en cualquiera de las universidades gallegas que dispongan de la beca Erasmus+ de movilidad en este curso. No podrán optar a estas becas los estudiantes que, teniendo una nacionalidad distinta a la española o una doble nacionalidad, realicen la estancia en su país de origen o en alguno de los que sea nacional, ni, obviamente, quien al final no se desplace al país de destino o quien en su momento ya resultó beneficiario de estas ayudas complementarias en convocatorias pasadas.

El plazo para presentarse a estas solicitudes permanecerá abierto hasta el 2 de febrero y la tramitación se desarrollará de manera electrónica a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.