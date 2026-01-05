Sumar invita a llevar en coche al ministro de Transportes por toda la AP-9, pero pagando él los peajes

Sandra Alonso

La dirección de Movimiento Sumar en Galicia se ha propuesto llevar de viaje por la AP-9 en un turismo al ministro de Transportes, Óscar Puente. El partido de Yolanda Díaz ha tramitado la invitación a través del gabinete del ministro con el propósito de conseguir que el responsable de infraestructuras en el Gobierno central acepte realizar el itinerario entre Ferrol y Tui y que sea el propio Puente quien pague los 28,10 euros que desde el jueves cuestan los peajes tras subir Audasa un 4,68 % sus tarifas. «Lle pedimos é que leve a súa tarxeta de crédito ou débito persoal e que pague vostede, para que, multiplicando por 15, 20 ou 25, poida ver o que lle pode custar a unha cidadá de Galicia ao mes», se indica en la carta firmada por el secretario xeral de Sumar en Galicia, Paulo Carlos López, quien avanza que él mismo sería el conductor del vehículo, en el que también viajaría la portavoz de dicha formación en el Congreso, Verónica Barbero.

En la carta le hacen ver a Puente que en esta ocasión en lugar de hacerle peticiones de deseos a los Magos se las hacen al mismo ministro, quien en las Navidades anteriores había asegurado que recibe cartas a los Reyes desde todos los puntos de España. «O obxectivo desta invitación é que poida coñecer directamente a realidade desta infraestrutura estratéxica para Galicia e o impacto que supoñen as súas condicións actuais para a cidadanía, tanto polo seu papel esencial na mobilidade diaria como polo custo económico que soportan os galegos e galegas para desprazarse por unha vía que vertebra o país», explica la dirección de Sumar.

Así, además de reclamar la recuperación de la concesión de la AP-9 y su nacionalización, López avisa que el recorrido que plantearán al equipo del ministro estaría plagado de peticiones:

En Ferrol, donde anuncian que serían despedidos por el diputado coruñés de Sumar, Manuel Lago, esperan poder hacerle ver la necesidad de acometer un parque público de vivienda en los espacios que van a perder los usos portuarios en la zona de San Diego. En Betanzos la reclamación es que se ejecute el baipás necesario para mejorar el transporte ferroviario con las Mariñas, Ferrol, Eume y Ortegal. En Santiago se le explicaría al ministro, si acepta, la insuficiencia de las frecuencias ferroviarias en el Eixo Atlántico y con Lugo. Un paseo peatonal entre Pontevedra y Marín, el rechazo al trazado de la proyectada autovía en túnel entre Vigo y O Porriño, la reforma del tramo urbano de la carretera nacional en Ponteareas, o el impulso que reclaman para el tren de alta velocidad a Portugal completan la carta de peticiones a explicar a Puente.

«Estamos seguras e seguros que, unha vez viva en primeira persoa o que viven milleiros de galegos e galegas cada día, estaría vostede a favor da nacionalización da AP-9 e da súa posterior transferencia da competencia a Galicia, de maneira que a súa xestión responda ao interese xeral», concluye la misiva remitida por Paulo Carlos López.