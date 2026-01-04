Detenido en Pontevedra un hombre ebrio por un presunto delito de violencia de género, tras refugiarse la víctima con su hijo menor en la casa de un vecino

Un coche de la Policía Local de Pontevedra, en una imagen de archivo C.B.

Un hombre de 54 años y vecinos de Pontevedra fue detenido el mediodía del 31 de diciembre por la Policía Local como presunto autor de un delito de violencia de género y malos tratos en el ámbito familiar. El Concello de Pontevedra informó de que los hechos tuvieron lugar sobre las 13.50 horas del día de Fin de Año en la vivienda familiar. La mujer y un hijo menor de edad se refugiaron en la vivienda de un vecino cuando el hombre empezó a golpear los muebles y a gritarles.

Según señalaron desde el Concello, la intervención de la Policía Local se activó al recibir una llamada de un ciudadano que les informó de que su vecina, de 52 años y su hijo menor se encontraban refugiados en su vivienda tras recibir un episodio de malos tratos. Una vez personados en el lugar los agentes se entrevistaron con la mujer que les explicó que «a súa parella actual, con quen ten un fillo en común, padece problemas de adicción ao alcol, o que deriva nunha situación de violencia psicolóxica e coaccións constantes cara a ela e o menor. Segundo o testemuño, cando o home non consegue que fagan o que el quere, reacciona violentamente gritando e golpeando obxectos da casa».

En esta última ocasión y según precisan desde el Concello, «o home chegou ebrio ao domicilio e tratou de obrigar á muller a facerlle a cea; ante a negativa dela, o individuo comezou a gritar e a golpear o mobiliario da vivenda. Así mesmo, a vítima relatou recibir ameazas graves e insultos constantes, e revelou que o menor sufriu ata dous episodios de violencia física, recibindo bofetóns e patadas nas costas por parte do pai».

Ante esta situación, los agentes de la Policía Local solicitaron la presencia de una ambulancia para que tanto la madre como el hijo fuesen atendidos por los servicios sanitarios. Los agentes también procedieron a la detención del hombre para su paso a disposición judicial.