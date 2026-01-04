El 112 de Madrid viajó a Galicia en Fin de Año para salvar a un bebé en estado crítico

Imagen de varios equipos especialistas en traslados de urgencia del 112 de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID | EUROPAPRESS

Profesionales del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112), en compañía de sanitarios del Hospital 12 de Octubre, también de Madrid, viajaron el día de Fin de Año a Galicia para realizar un traslado especial de un bebé de tres meses en estado crítico entre hospitales de Santiago y A Coruña. Los especialistas conectaron al menor a un sistema de oxigenación pediátrica por membrana extracorpórea para poder trasladarlo desde el Hospital de Santiago hasta el Chuac en A Coruña. La operación de traslado del bebé se inició poco antes de las once de la noche del 31 de diciembre.

El operativo movilizó a 13 especialistas, entre pediatras, cirujanos, perfusionistas, enfermeros y técnicos en emergencias sanitarias, que recorrieron en total 1.200 kilómetros en 22 horas, lo que incluye preparación, desplazamientos y canulación. El Summa 112 está reconocido por el Ministerio de Sanidad como el centro de referencia en España para asistencia y transporte intercomunitario de recién nacidos y niños en estado crítico conectados a oxigenación extracorpórea. Para la realización de los traslados se utiliza una máquina que hace las funciones de corazón y de pulmón artificiales para que los órganos no sufran.

El equipo de especialistas del 112 de Madrid y del Hospital 12 de Octubre realizaron en el 2025 otros tres traslados de bebés en estado crítico entre hospitales de distintas comunidades autónomas. Las otras intervenciones se desarrollaron en hospitales de León, Oviedo y Salamanca, con pacientes en estado crítico que tenían entre ocho horas y cinco meses de vida. En todos los casos, las actuaciones se desarrollaron con éxito y los menores evolucionaron favorablemente.