El PPdeG acusa a Sánchez de dar un «novo castigo» a Galicia por la subida «inaceptable» de la AP-9

Peaje de la AP-9 a su paso por Teo SANDRA ALONSO

El PPdeG acusó hoy viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de inflingir un «novo castigo» a Galicia por haber permitido una «esaxeradamente inaceptable» subida de los peajes de la AP-9. Los populares señalaron que el alza del 5 % consolida la vía como «a máis cara de España», a lo que se añade la subida del 3,6 % la AP-53 entre Santiago y Lalín. Unos aumentos que compararon con la congelación de los peajes en las vías de titularidad autonómica.

El PP considera que el Gobierno central «podería ter evitado esta situación», pero optó por convertir el 2026 en «un ano de castigo a Galicia», después de que el 2025 fuese el del «boicot» tras haberse alcanzado las 60 prórrogas del debate para transferir la infraestructura a Galicia.

Además, los populares cargaron contra «as sucursais do sanchismo en Galicia»: un PSdeG que «só por compracer ao seu líder é capaz de dicir unha cousa e á contraria ao mesmo tempo» y un BNG que «prefire seguir contando moedas para pagar as peaxes antes que retirarlle o seu infrutuoso apoio a Sánchez».