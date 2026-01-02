Transportes esgrime cifras de inversión récord en el corredor atlántico y la Xunta cree que los avances en Galicia son «mínimos»

Viaducto de Teixeiras, en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia vítor mejuto

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hizo balance de los progresos en el corredor atlántico transeuropeo -en el que está inserta Galicia- y esgrimió una inversión récord de 3.123 millones de euros en licitaciones ferroviarias en el 2025, lo que supone un 171% más respecto a la media anual de licitaciones del período 2018-2024, que fue de 1.153 millones de euros. Se trata de una inversión que en muchos casos aún no se ha ejecutado y que comprende a todas las comunidades por las que discurre este corredor de pasajeros y mercancías.

Sin embargo, el proyecto tiene avances «mínimos» en Galicia, reprochó este viernes el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, que considera que el ministerio «intenta impresionar» con sus planes de inversiones, pero le reclama que presente «unha folla de ruta clara» porque «en Galicia os avances reales e palpables son mínimos».

Para el representante del Gobierno gallego, hasta ahora las inversiones en ese proyecto estratégico están realizándose sin un plan director que concrete los plazos para las distintas infraestructuras previstas.

Mientras, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado el 2025 como «el año del corredor atlántico», en el que se han batido «récords de inversión» hasta la fecha, añadiendo que en el 2026 el ministerio continuará «con esa senda de actuaciones».

El compromiso con la Comisión Europea es el de finalizar la red básica del corredor antes del 31 de diciembre del 2030. Sin embargo, en algunos proyectos previstos en Galicia las obras no arrancarán hasta el 2028.

Transportes unificará en dos años el ancho de vía en el corredor mediterráneo, pero sigue sin planes para el noroeste pablo gonzález

El ministerio destaca las actuaciones llevadas a cabo para tender la segunda vía en el tramo de 66 kilómetros comprendido entre Medina del Campo (Valladolid) y la bifurcación Coreses (Zamora), en la línea de alta velocidad a Galicia, un tramo donde todavía se esperan adjudicaciones para iniciar los trabajos de desdoblamiento. Las obras en la U de Olmedo, para que los trenes gallegos puedan ir en dirección a Cataluña o el País Vasco, se ajustan a los plazos previstos.

Además, hace unas semanas se aprobó la actualización del plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de A Coruña para el acceso ferroviario al puerto exterior de Punta Langosteira en A Coruña, con una inversión de 11,6 millones de euros.

Por otra parte, el Gobierno ha respondido a una pregunta de los diputados gallegos del PP sobre la subestación de As Portas (Ourense), crucial para aumentar la capacidad de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. El Ejecutivo asegura que esta infraestructura «se encuentra actualmente en tensión y en condiciones de ser puesta en servicio de manera segura de forma inmediata».