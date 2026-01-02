El PSdeG acusa a la Xunta de ocultar 13 contactos «a dedo» con el despacho del exministro Montoro
GALICIA
La diputada Patricia Iglesias eleva su importe a casi 173.000 euros y reclama al Gobierno gallego la documentación íntegra02 ene 2026 . Actualizado a las 14:35 h.
La diputada socialista Patricia Iglesias anunció hoy viernes la presentación de una iniciativa parlamentaria para exigir a la Xunta explicaciones sobre las contataciones con Equipo Económico, un despacho fundado por Cristóbal Montoro, ex ministro de Hacienda, que está «investigado penalmente por presuntos delitos de organización criminal e tráfico de influencias».
Iglesias afirma que la Xunta firmó 13 contratos con ese despacho entre los años 2009 y 2011, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijoo, por valor de 172.838 euros, sin que se haya facilitado información sobre «o seu contido, utilidade real e xustificación administrativa».
La diputada accedió el 12 de septiembre a los expedientes de contratación y «puido constatar feitos de especial gravidade institucional» como «informes en forma de simples borradores, sen sinatura nin data, documentos sen identificación do persoal responsable e materiais de carácter xeral que se limitan a reproducir normativa fiscal estatal, sen adaptación ás competencias propias». También figura un «arquivo en formato PowerPoint relativo á fusión das caixas galegas, sen conclusións técnicas nin recomendacións finais» que habría sido utilizado como «soporte político» para esa decisión, aseguró.
Por esos motivos, la iniciativa socialista reclama que se entregue de forma inmediata toda la documentación pendiente, ya que en septiembre se solicitó copia de «todos os contratos menores adxudicados a Equipo Económico, así como dos informes finais asociados a cada un deles».