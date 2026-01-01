La Xunta ejecutó el 100 % del plan anual de la cooperación gallega para el 2025

En una imagen de archivo, el autobús de Cooperación Galega incluía actividades enfocadas hacia el público juvenil. MARCOS CREO

La Xunta ejecutó el 100 % del plan anual de la cooperación gallega previsto para el 2025. A través de este instrumento, dotado inicialmente con más de 9,8 millones de euros, un 10,35 % más que el año anterior, el Ejecutivo autonómico estableció la programación operativa del proyecto en función de las prioridades geográficas y sectoriales. Entre las acciones realizadas está la publicación de las convocatorias de ayudas, principalmente destinadas a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, al amparo de las cuales se financiaron un total de 75 proyectos. Se trata de las subvenciones bienales para 2025-26 destinadas a proyectos de cooperación en el exterior, con una dotación de seis millones de euros, y para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, con 720.000 euros.

Asimismo, este año se activó una nueva línea de ayudas a tres años para programas de cooperación de las ONGD (Organización no gubernamental para el desarrollo), con un presupuesto de 1,8 millones de euros, además de las ya tradicionales convocatorias de ayudas anuales para proyectos de acción humanitaria, dotada con 550.000 euros, y para microproyectos de cooperación en el exterior, dotada con 150.000 euros. Las convocatorias de ayudas de 2025 se completaron con la destinada a proyectos de investigación para el desarrollo, dotada con 200.000 euros.

En el marco del plan anual se firmaron convenios de colaboración en el ámbito de la acción humanitaria con Farmamundi, UNRWA España, ACNUR, UNICEF, Cruz Roja y la SOGAPS, así como con la Coordinadora Gallega de ONGD, el Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad y las ONGD Solidaridad Internacional de Galicia, Agareso y Asamblea de Cooperación por la Paz en el ámbito de la educación para el desarrollo, la sensibilización, la formación y el fortalecimiento institucional. El importe de estos acuerdos asciende a 580.000 euros, que se completan con los 150.000 euros destinados a los convenios con la Fundación CETMAR y la asociación dominicana MUDE.

Proyecto para el 2026

La Xunta ya tiene elaborado el proyecto del plan para este 2026, que será sometido al dictamen del Consejo Gallego de Cooperación para el Desarrollo, que se reunirá en enero. Dicho plan parte de un presupuesto inicial de 10,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 % respecto al del 2025.