El relevante papel de las diócesis para que 10.000 emigrantes conozcan sus orígenes gallegos

En una imagen del 2023, Félix Villares, deán de la catedral, coloca unos legajos en una de las estanterías del archivo diocesano de Mondoñedo. VÍTOR MEJUTO

Saber que tienes orígenes familiares gallegos y no tener ningún papel que lo documente es una situación que afecta a muchos emigrantes y les impide tener la nacionalidad española. Gracias a las diócesis gallegas y los fondos documentales -partidas de nacimiento, bautismo, matrimonio o defunción- que custodian, 10.000 personas consiguieron obtener alguna acreditación sobre sus raíces en el 2025, casi el doble que en el año anterior. En total, más de 6.000 solicitudes fueron atendidas a través de la Archidiócesis de Santiago. La Xunta mantiene una colaboración con estas entidades para facilitar «as consultas e a expedición de certificados acreditativos da súa ascendencia».

Este trabajo conjunto abarca a las Archidiócesis de Santiago y las diócesis de las cuatro provincias gallegas. Estos documentos son determinantes para múltiples trámites administrativos, entre ellos los relacionados con la adquisición de la nacionalidad española al amparo de la legislación vigente, además de permitir la recuperación de la memoria familiar y, en muchos casos, la localización de vínculos parentales en Galicia.

Miles de familias buscan sus orígenes a través de los archivos de la Iglesia RAMÓN LOUREIRO

Ya en el 2018, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol recibía un promedio de 3.000 solicitudes de información sobre orígenes familiares llegadas desde los puntos más diversos del país. Unas peticiones de datos, señalan desde la propia diócesis, a las que todavía hay que sumar dos centenares de requerimientos más procedentes de otros países, y que en su mayoría llegan desde el otro lado del Atlántico.

Ante el incremento de las solicitudes, la Xunta refuerza «ano tras ano» esta colaboración «co obxectivo de garantir unha atención rigorosa e áxil ás persoas residentes no exterior». La cooperación incluye la atención prioritaria a las solicitudes procedentes de la emigración, así como el apoyo a la digitalización, ordenación y sistematización de la documentación histórica conservada en los archivos parroquiales y diocesanos. Este modelo de trabajo conjunto permite ofrecer «seguridade, continuidade e eficacia nun ámbito especialmente sensible para a cidadanía galega no exterior», asegurando el acceso a una documentación fundamental para mantener vivos los vínculos familiares, jurídicos y emocionales con Galicia.