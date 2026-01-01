El Bono Coidado no Fogar beneficia ya a más de 38.000 personas tras dos años en vigor

Imagen de archivo de una persona dependiente SANDRA ALONSO

El Bono Coidado no Fogar de la Xunta ya beneficia a un total de 38.438 personas en situación de dependencia cuando se cumplen dos años desde su implantación. Esta cifra supone que el número de dependientes que reciben atención en su entorno familiar se ha más que duplicado desde la puesta en marcha de esta medida. En el 2026, se destinarán 179 millones de euros, un 52 % más que el año pasado. Esta iniciativa consiste en una ayuda de 5.000 euros anuales para los dependientes que son cuidados en sus domicilios por un familiar o cualquier otra persona de su entorno. Esta aportación es para todas las personas, independientemente del grado de dependencia reconocido y de su renta.

«Ao longo deste ano continuarase consolidando este programa coa incorporación de novos beneficiarios», afirmó la Xunta, y explicó que los datos reflejan la buena acogida de esta propuesta, que responde a la preferencia mayoritaria de los gallegos de permanecer en su entorno para ser cuidados por un familiar o por otra persona de su confianza.

La Xunta detalló que Galicia, en la actualidad, cuenta con más de 92.500 dependientes atendidos, lo que sitúa la ratio de cobertura de la comunidad entre las más altas de España, con un 99,5 %, seis puntos por encima de la media nacional. «O obxectivo fixado para 2026 é superar a barreira das 100.000 persoas atendidas». Para alcanzar este propósito, este año se invertirán 845 millones de euros en la atención a la dependencia y en la mejora de los servicios sociosanitarios, un 17 % más que en el 2025.