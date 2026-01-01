Audasa encarece por encima del 7 % varios tramos de la AP-9 tras aplicar un redondeo de precios a sus peajes

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO

Las obras de ampliación del puente de Rande permiten a Audasa subir todos los años un 1 % extra el precio de todos los tramos de la AP-9
Las obras de ampliación del puente de Rande permiten a Audasa subir todos los años un 1 % extra el precio de todos los tramos de la AP-9 XOAN CARLOS GIL

Hasta 22 de los 48 trayectos han subido con el cambio de año por encima del 4,68 % autorizado por el Gobierno

01 ene 2026 . Actualizado a las 18:32 h.

Los automovilistas que hayan estrenado el año moviéndose por la AP-9 habrán podrido comprobar como los precios de los peajes de la principal vía de comunicación rodada de Galicia han subido en diversos tramos por

