Audasa encarece por encima del 7 % varios tramos de la AP-9 tras aplicar un redondeo de precios a sus peajes
VIGO
Hasta 22 de los 48 trayectos han subido con el cambio de año por encima del 4,68 % autorizado por el Gobierno01 ene 2026 . Actualizado a las 18:32 h.
Los automovilistas que hayan estrenado el año moviéndose por la AP-9 habrán podrido comprobar como los precios de los peajes de la principal vía de comunicación rodada de Galicia han subido en diversos tramos por