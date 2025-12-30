Tráfico ya recibe 800 alertas al día con las balizas V-16, obligatorias desde el 1 de enero

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Imagen de una baliza luminosa sobre el techo de un automóvil.
Imagen de una baliza luminosa sobre el techo de un automóvil. LV

La DGT asegura que no hay intención de denunciar la falta del dispositivo en el coche, pero sí se podrá multar cuando no se use para señalizar una incidencia

31 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Nuestra sensación es que la baliza V-16 ya está en la carretera». Así de optimista se expresa Ana Blanco, subdirectora de Circulación de la Dirección General de Tráfico, que llevó en las últimas semanas el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 90% dto.
Suscripción WEB 1€/mes durante 6 meses Quiero la oferta