Tráfico intercepta a más de 500 conductores al día por exceso de alcohol o drogas

Control de alcoholemia de la Guardia Civil en una carretera de Lugo.

Más de 500 conductores circulan por las carreteras españolas con exceso de alcohol o de otras drogas. El dato se conoce tras la campaña especial de vigilancia realizada por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil entre el 15 y el 21 de este mes de diciembre. En esos siete días, los agentes realizaron más de 191.000 pruebas en la carretera y 3.523 conductores dieron positivo.

La mayoría de los conductores (el 88 %) dieron positivo en controles preventivos, por lo que fueron denunciados y apartados de la carretera de inmediato. Fuentes de Tráfico destacan la efectividad de este tipo de vigilancia «para identificar a los conductores que circulan pese a haber consumido alcohol o drogas poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los demás». El resto de los casos se detectaron al haber cometido infracciones o al ser vistos al volante con signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. Entre los casos también figuran los conductores que dieron positivo tras verse implicados en un accidente.

Un 70 % de los gallegos no ven ningún riesgo en conducir el coche tras haber bebido alcohol José Manuel Pan

En lo que se refiere al alcohol, en la campaña especial de diciembre dieron positivo 1.900 conductores (1.654 fueron en controles preventivos, 93 tras cometer una infracción, 138 por estar involucrados en un siniestro y 15 por tener síntomas evidentes de haber ingerido alcohol). A 229 de esos automovilistas se les abrieron diligencias para su traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 en la prueba de aire espirado. Además, 12 conductores fueron puestos a disposición del juez por negarse a realizar las pruebas de alcoholemia.

Cannabis y cocaína

En cuanto a las drogas, se realizaron 4.944 pruebas de detección, de las que 1.623 dieron positivo. Un total de 1.475 fueron detectados en controles preventivos, 95 tras una infracción de tráfico y 53 por estar implicados en un siniestro. De los 1.623 positivos, 4 conductores fueron trasladados a la autoridad judicial. Entre las drogas más consumidas se encuentran el cannabis, detectado en 1.083 casos, la cocaína (711 casos) y las anfetaminas, metanfetaminas y opioides (171 casos).

Estas campañas no solo permiten detectar a quienes infringen la ley, sino también alertar y concienciar a los conductores que, aunque no superen el límite permitido, se ponen al volante tras haber ingerido alcohol. En esta campaña, 3.820 conductores fueron detectados con tasas ligeramente inferiores al límite legal. De estos, 3.577 fueron identificados en controles preventivos, 168 tras cometer una infracción, 65 por estar involucrados en un siniestro y 10 por presentar síntomas de ingesta. Tráfico recuerda que incluso con tasas más bajas de las permitidas, el riesgo de siniestro es mayor tras haber bebido alcohol, que sigue siendo el segundo factor más frecuente en los siniestros mortales.

Aunque la campaña haya finalizado, los agentes de la Guardia Civil seguirán llevando a cabo controles de alcohol y drogas en cualquier momento y en cualquier carretera para disuadir a los conductores de ponerse al volante bajo los efectos de estas sustancias, especialmente en estos próximos días ante la celebración de fiestas propias de estas fechas navideñas.