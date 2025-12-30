Qué hacer esta semana en Galicia: espectáculos y magia para dar la bienvenida al nuevo año

Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Galicia despide el año y estrena calendario sin bajar el ritmo. Entre los últimos destellos de la Navidad y las primeras citas culturales de enero, la comunidad se convierte estos días en un escenario múltiple donde conviven las uvas anticipadas al sol, los belenes que siguen atrayendo visitas, los conciertos de Año Nuevo y una agenda repleta de espectáculos familiares, humor, circo y grandes citas musicales. De Vilagarcía a Sanxenxo, de A Mariña a Santiago, las despedidas del 2025 se celebran de muchas formas: con fuegos artificiales por tierra y mar, baños solidarios, carpas en las plazas y fiestas que alargan la madrugada.

Pero el cambio de año no se limita a la noche del 31. Los primeros días de enero mantienen vivo el pulso festivo con propuestas para todos los públicos: desde el clasicismo vienés en A Coruña hasta musicales infantiles, grandes producciones de magia, circo internacional y conciertos líricos, sin olvidar el humor nacido en redes que da el salto a los teatros ni las verbenas de las orquestas gallegas que siguen marcando el arranque del año.

Celebraciones de fin de año

Las despedidas de año se celebran de formas muy variadas. Por ejemplo, en Vilagarcía llevan 25 años tomando las uvas al mediodía, a plena luz, con champán en mano. Eso no impide que, pasada la medianoche, la ciudad vuelva a llenarse de celebraciones para dar la bienvenida al 2026. En la Costa da Morte, Carballo, Malpica, Laxe, Vimianzo o Camariñas serán los grandes epicentros de la movida esta Nochevieja. En las plazas de Lalín, Silleda y Cruces también hay agendadas fiestas con carpa, después de tomar las uvas.

En Ferrolterra, la oferta se diversifica y se reparte por varios municipios. En Narón, el cambio de año llegará acompañado de fuegos artificiales; en Fene, la bienvenida al nuevo calendario se endulza con churros y chocolate en la plaza del concello; y en Ares, la madrugada estará animada por la disco móvil Fabrik, pensada para quienes quieren alargar la noche. Todos los planes pueden consultarse en detalle aquí.

MARCOS CREO

En Lugo, al menos 13 concellos tienen agendados eventos para despedir el 2025 en condiciones. En Sanxenxo, la jornada combina el mítico baño solidario en la playa de Silgar, quema de calendarios y fuegos artificiales tanto por tierra como por mar, con animación y cotillón para todos los públicos. La ciudad de Pontevedra y toda su comarca se preparan para vivir la despedida del año y dar la bienvenida al 2026 con una amplia programación de actividades.

Por su parte, Santiago mantiene la cita clásica en el Obradoiro para comer las uvas, mientras que en Ames optan por adelantarse al reloj y celebrar las campanadas antes de la medianoche.

En A Mariña, ya hay una serie de fiestas de Fin de Año programadas para vivir la madrugada del 31 al 1 como se merece.

Concierto de Año Nuevo de Viena en A Coruña

Hispania Concertalia / Eva Parey | EFE

El espíritu del Concierto de Año Nuevo de Viena se traslada a A Coruña apenas unos días después de su celebración en la legendaria Sala Dorada del Musikverein. El Philharmonic Ensemble, integrado exclusivamente por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena, propone una velada fiel a la tradición vienesa, con un programa dominado por valses, polkas y marchas de la dinastía Strauss, junto a piezas emblemáticas de Franz Lehár y Josef Hellmesberger. No faltarán clásicos como El bello Danubio azul o la inevitable Marcha Radetzky, en un recital que busca recrear el sonido y la técnica que han convertido este concierto en un ritual seguido cada año por millones de espectadores en todo el mundo.

DÓNDE: PALACIO DE LA ÓPERA de A CORUÑA

CUÁNDO: viernes 2 DE ENERO A LAS 19.30

PRECIO: DESDE 39,60 EUROS

También el 2 de enero, la Strauss Filarmonía de Moldavia dará la bienvenida al nuevo año, en el Teatro Principal de Ourense. Será a las 20.00 horas.

Bibopalula en Vigo

No disponible | EUROPAPRESS

El primer musical infantil en gallego vuelve a los escenarios navideños con una propuesta pensada para el público más pequeño. Bibopalula combina teatro, música y una potente puesta en escena para sumergir a niños y niñas de 2 a 6 años en una aventura ambientada en el bosque, con mensajes ligados a la observación de la naturaleza, los cambios climáticos y el paso del tiempo. Protagonizado por Lidia Veiga, el espectáculo reúne doce canciones originales ya conocidas por su público, coreografías, efectos especiales y una cuidada iluminación, además de juegos y regalos a la salida del teatro.

DÓNDE: TEATRO AFUNDACIÓN en VIGO

CUÁNDO: viernes 2 DE ENERO A LAS 17.30

PRECIO: DESDE 11,00 EUROS

Belenes en Valga, Cambados y A Pobra

En Galicia, la Navidad se vive con tradiciones que combinan lo artesanal, lo familiar y la fiesta colectiva. En Valga, el belén en movimiento se ha convertido en un referente local, y este año el concello ha impulsado un concurso en el que participan asociaciones y particulares decorando diferentes puntos del municipio, con premios en vales de compra para los participantes. En Cambados, en el número 16 de la rúa Sevilla, el belén tradicional de Manolo Rial y su familia, compuesto por más de 200 figuras de Olot, abre todas las tardes hasta el día de Reyes, ofreciendo un recorrido por la historia y la tradición navideña gallega. En A Pobra, Juan Carlos Fernández lleva nada menos que tres décadas creando un belén único, que tiene la particularidad de contar cada año con algún elemento nuevo y de cambiar también su estructura.

Pepe y Lucas en Vigo

CESAR QUIAN

Los hermanos gallegos Pepe y Lucas, convertidos en fenómeno en TikTok con más de 1,8 millones de seguidores, dan el salto definitivo de la pantalla al escenario. Su humor, marcado por la complicidad fraternal y los recuerdos de una infancia en una aldea gallega, se transforma en un espectáculo en vivo que busca mantener el tono cercano y generacional que les ha hecho virales. Una propuesta pensada para quienes ya les siguen en redes y para quienes quieren comprobar cómo funciona ese humor fuera del móvil.

DÓNDE: TEATRO AFUNDACIÓN en VIGO

CUÁNDO: VIERNES 2 Y SÁBADO 3 DE ENERO

PRECIO: DESDE 18,80 EUROS

La Granja de Zenón en A Coruña

Un espectáculo de la La Granja de Zenón, en una imagen de archivo. MIGUEL MIRAMONTES

Uno de los mayores fenómenos infantiles de YouTube regresa a Galicia con un nuevo espectáculo audiovisual pensado para toda la familia. »La Granja de Zenón« propone una experiencia inmersiva, con una gran producción técnica —pantallas led, efectos sonoros y lumínicos— y una historia protagonizada por Bartolito y Tito en su empeño por alcanzar el arcoíris. Un show que combina mensaje positivo, participación del público y las canciones más conocidas del universo Zenón. Los bebés de hasta 12 meses no pagan entrada.

DÓNDE: AUDITORIO GAVIOTA - PALEXCO | A CORUÑA

CUÁNDO: viernes 2 DE ENERO A LAS 17.00

PRECIO: DESDE 22,00 EUROS

La Indirigible en Ferrol

La Indirigible actuará en la sala La Room La Room

La noche también tiene su espacio en la agenda con La Indirigible, una banda que reivindica el espíritu de los festivales indie a través de versiones de algunos de los grupos que han marcado a toda una generación desde los años 2000 hasta hoy. Izal, Vetusta Morla, Arde Bogotá, Coldplay o The Killers forman parte de un repertorio pensado para cantar y bailar sin pausa. Más que un concierto, una fiesta nostálgica para quienes quieren empezar el año a ritmo de guitarras.

DÓNDE: SALA LA ROOM | FERROL

CUÁNDO: VIERNES 3 DE ENERO A LAS 23.00

PRECIO: DESDE 6,00 EUROS

El show de la Fantasy House en Vigo

Los youtubers del Team Fantasy trasladan su universo digital al teatro en un espectáculo pensado para público infantil y juvenil. Animalize21, AlesGF, PabletePablitor y sus personajes más conocidos protagonizan una función que combina comedia, canciones y juegos interactivos, buscando la participación directa de padres e hijos. Una propuesta que refleja el auge de los creadores de contenido en vivo y su capacidad para llenar teatros más allá de la pantalla.

DÓNDE: TEATRO AFUNDACIÓN VIGO | VIGO

CUÁNDO: SÁBADO 3 DE ENERO A LAS 17.00

PRECIO: DESDE 26,40 EUROS

Gala Manicómicos en A Coruña

Imagen de archivo de la gala Manicómicos del 2012 EDUARDO PEREZ

La Asociación Cultural Manicómicos celebra más de dos décadas de trayectoria con una gala abierta al público que combina humor, circo y artes escénicas. La cita funciona como un homenaje colectivo a 22 años de trabajo ligado a la creación y la difusión cultural en A Coruña, pero también como una reivindicación del escenario como espacio de encuentro ciudadano. Una celebración festiva y gratuita para arrancar el año entre risas y números circenses.

DÓNDE: TEATRO ROSALÍA CASTRO | A CORUÑA

CUÁNDO: VIERNES 2 DE ENERO A LAS 19.00

PRECIO: GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO

«El Mago de Oz: El Musical» en Ourense

Miguel Toña | EFE

El clásico de L. Frank Baum regresa en formato musical con una propuesta familiar que apuesta por el color, el humor y las canciones reconocibles. Dorothy y sus inseparables compañeros protagonizan una versión pensada para todos los públicos, con una puesta en escena dinámica que actualiza el cuento sin perder su espíritu original. Una opción segura para compartir teatro en familia durante las vacaciones navideñas.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE OURENSE | OURENSE

CUÁNDO: viernes 2 DE ENERO A LAS 18.00

PRECIO: 18,00 EUROS

Concierto de Ainhoa Arteta en Santiago

La soprano Ainhoa Arteta llega a Santiago con un recital que recorre algunos de los momentos más emblemáticos del repertorio lírico. Con una carrera consolidada en los grandes escenarios internacionales, la cantante ofrece un programa que combina grandes arias, piezas populares y una cuidada selección de obras que ponen en valor su versatilidad y potencia expresiva. Una cita destacada para los amantes de la música clásica en el inicio del año.

DÓNDE: PALACIO DE CONGRESOS | SANTIAGO DE COMPOSTELA

CUÁNDO: DOMINGO 4 DE ENERO A LAS 20.00

PRECIO: DESDE 40,00 EUROS

Galicia Magic Fest en Verín, Lugo y Ourense

Una imagen de la función de Galicia Magic Fest en A Coruña, hace unos días. EDUARDO PEREZ

Tres ciudades gallegas —Verín, Lugo y Ourense— se convertirán de nuevo en capital del ilusionismo con la novena edición del Galicia Magic Fest. La gala reúne a magos internacionales premiados en certámenes de prestigio y propone 70 minutos de números sorprendentes pensados para público familiar. Un espectáculo ya consolidado en la programación navideña gallega, que combina gran formato, ritmo televisivo y artistas de primer nivel.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL DE verín, auditorio municipal de lugo; y auditorio gustavo freire en ourense

CUÁNDO: viernes 2 de enero, sábado 3 de enero y DOMINGO 4 DE ENERO, A LAS 20.00

PRECIO: DESDE 22,00 EUROS

Reinventio en A Coruña

La magia vuelve a dialogar con el cuerpo y el movimiento en Reinventio, un espectáculo gallego de gran formato que combina ilusionismo, danza contemporánea y artes circenses. La nueva producción de Thinking Up Events propone un viaje visual sobre la pérdida y la recuperación de la ilusión, con acrobacias, malabares, números aéreos y una potente puesta en escena coreografiada por Mercedes Suárez junto a la compañía Druida Danza. Un relato sensorial donde las imágenes se encadenan a gran velocidad y el asombro es constante.

DÓNDE: TEATRO COLÓN | A CORUÑA

CUÁNDO: SÁBADO 3 DE ENERO A LAS 18.00 Y 20.30 HORAS; DOMINGO 4 DE ENERO A LAS 18.00

PRECIO: ENTRE 12 Y 25 EUROS

Gran Circo Acrobático de China en Vigo

Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El espectáculo acrobático más emblemático de China llega a Vigo con una producción de gran formato que apuesta por el asombro constante. Con más de 30 artistas en escena —muchos de ellos medallistas internacionales y algunos con trayectoria en el Cirque du Soleil—, la propuesta combina fuerza, precisión y estética para construir un show pensado para todos los públicos, con especial atención al familiar. Un circo contemporáneo que apela a los cinco sentidos y convierte cada número en un ejercicio de riesgo y belleza.

DÓNDE: AUDITORIO MAR DE VIGO | VIGO

CUÁNDO: VIERNES 2 Y SÁBADO 3 DE ENERO

PRECIO: DESDE 25,00 EUROS

Actuaciones de las orquestas gallegas estos días

Cerca de 10.000 personas brindaron este martes con la Paris de Noia por el nuevo año en una prefiesta de O Porriño. Al acto acudió incluso Claudio Giráldez, entrenador del Celta. Lo cierto es que las cinco principales orquestas gallegas, la Panorama y el El Combo Dominicano son las formaciones que descansan en los próximos días. Pero a la París de Noia, a Los Satélites y la Olympus tienen agendadas verbenas con las que empezar el año.

Miércoles

Arteixo: París de Noia en la Plaza del Balneario, a partir de la una de la madrugada.

París de Noia en la Plaza del Balneario, a partir de la una de la madrugada. Montouto: Actuación de Los Satélites en La Flor de Montouto, a las 0.30.

Sábado

Guitiriz: La orquesta Olympus estará en Roca el sábado por la noche.

La orquesta Olympus estará en Roca el sábado por la noche. Abegondo: Actuación de Los Satélites en el restaurante El Pantano.

Domingo

O Carballiño: La Olympus en la sala de fiestas Paulino, a las 18.45 de la tarde