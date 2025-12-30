El PSdeG denuncia la «parálisis» de la Xunta en las políticas de vivienda
El portavoz de esta materia en el partido, Aitor Bouza, considera un insulto que la medida estrella sea habilitar «cuchitrís de 30 metros cadrados para meter a mocidade e as familias»30 dic 2025 . Actualizado a las 18:29 h.
El PSdeG denunció la «parálisis» de la Xunta en las políticas de vivienda y el portavoz en esta materia del partido, Aitor Bouza, presentó una batería de iniciativas parlamentarias para reclamarle al Ejecutivo autonómico que garantice que los medios presupuestarios destinados a estos recursos «cheguen á cidadanía». Además, consideró un «insulto á intelixencia dos galegos e das galegas» que la medida estrella sea modificar la Lei de Acompañamento para reducir las condiciones de habitabilidad de las viviendas y habilitar «cuchitrís de 30 metros cadrados para meter a mocidade e as familias».
Paralelamente, Bouza exigió a la Xunta que ejecute los fondos del programa «Acceso á vivenda», ya que en el tercer trimestre del 2025 solo tiene ejecutado un 15,5 % de los 103,5 millones de crédito vigente, y señaló que esta cifra «evidencia a parálise e a incapacidade do Goberno galego para transformar en feitos reais os compromisos que anuncia nesta materia. É urxente que poñan en marcha as medidas comprometidas, garantindo que os recursos orzamentarios chegan de forma efectiva ás persoas que precisan dunha vivenda digna».
«A Xunta ten a responsabilidade de garantir políticas activas que faciliten o dereito á vivenda», explicó el diputado, reclamando que presente en el Parlamento un plan detallado que concrete las actuaciones que van a desarrollar en el marco del programa «Acceso á vivenda» hasta el final del año 2026.