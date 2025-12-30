El presidente de la Xunta publica su alineación para el 2026
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA
Salvo caso de fuerza mayor, el Ejecutivo de Rueda seguirá con los mismos titulares al menos hasta el 2027 tras los cambios en el segundo nivel decididos el lunes30 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Al agrupar todos los relevos en un día y presentarlos en vísperas de Año Nuevo, Alfonso Rueda convirtió los cambios en el segundo nivel de la Xunta en una suerte de presentación de su equipo