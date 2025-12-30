Pontón insiste en que Tomé debe dejar su acta y emplaza al PSdeG a presionar más

XOÁN REY. | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido este martes en pedir a José Tomé, acusado de acoso sexual, que deje su acta en la Diputación de Lugo, pero ha advertido que son los socialistas los que deben persuadir a su exdirigente para que llegue a esa situación. Tomé, que este martes ha dejado la presidencia en funciones de la Diputación de Lugo sin renunciar a su cargo de diputado —como tampoco abandona la alcaldía de Monforte—, se ha convertido en llave para el futuro de la institución provincial. De cara al nombramiento del próximo presidente o presidenta de la institución, Pontón ha aclarado que todavía no hay contactos entre socialistas y el BNG, pero ha repetido que su formación no apoyará «ningún goberno no que haxa ningunha persoa acusada de casos de acoso sexual», ha enfatizado.

«É unha cuestión que temos moi clara e é na liña na que imos traballar: de aquí ao pleno para elexir novo presidente esta persoa debería entregar a súa acta por dignidade e por respecto ás mulleres», ha insistido Pontón, quien también ha recalcado que no puede decidir sobre cómo actuará Tomé, sobre todo cuando la responsabilidad para ejercer toda la presión corresponde al PSOE.

Pontón ha comparecido esta mañana en el Parlamento para hacer balance del 2025 y ha cargado con dureza contra el Gobierno de Alfonso Rueda. «O seu goberno fai que os galegos e as galegas vivan peor», ha dicho. La portavoz del Bloque, que ha insistido en que su formación es la única con un proyecto de país, ha criticado que la «submisión» de Rueda a Génova tiene enormes costes para una Galicia en la que hay un deterioro en el acceso a la vivienda, a la sanidad y las ayudas a la dependencia. «Madrid manda, Rueda obedece e Galiza perde», ha dicho la portavoz del Bloque.

Cambios en Medio Rural

Pontón también ha lamentado este martes que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cierre 2025 con un cambio de «caras» en la Consellería do Medio Rural para no modificar «o importante, as políticas» que, a su entender, «converten ao monte galego nun polvorín». En una comparecencia en el Parlamento, la dirigente nacionalista ha hecho un balance muy crítico de la gestión en la Xunta en el año que se despide y ha aludido a los fuegos del pasado verano. «2025 foi un ano no que sufrimos os maiores incendios da nosa historia e vimos retratada en negro a incompetencia do PP», ha criticado.