El 061 se refuerza para estas fechas tras la elevada demanda del año pasado: intoxicaciones, caídas y seis fallecidos en tráficos

El 061 reforzará su atención los próximos días ante el previsible aumento de la demanda sanitaria durante estas fechas. En concreto habrá un facultativo más en los turnos de noche de fin de año y Reyes (5 de enero), y también durante los días 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero. Este incremento de efectivos se lleva a cabo tras analizar el aumento de las llamadas en estas fiestas «co obxectivo de axilizar a consulta sanitaria e optimizar a xestión dos recursos para a atención das emerxencias que puideran xurdir».

Durante las Navidades del 2024, del 24 de diciembre al 6 de enero, la central de coordinación del 061 recibió 24.735 llamadas, que implicaron 20.161 procesos asistenciales. De ellos, un tercio no precisaron la movilización de recursos y el 67 % restante sí, bien una visita domiciliaria del médico o enfermero de atención primaria o un transporte urgente.

En los casos en los que se movilizó algún recurso, un 56 % fue por una emergencia sanitaria y el 44 % restante un transporte urgente. Los principales motivos de demanda fueron alteración de consciencia, problemas respiratorios, dolor, caídas, mareos y accidentes de tráfico.

En el caso de los tráficos hubo 245 asistencias sanitarias en las que se atendió a 327 personas, con seis fallecidos en el punto del incidente. En cuanto a las intoxicaciones, las pasadas Navidades hubo 418 intoxicaciones de alcohol y 54 por consumo de drogas.