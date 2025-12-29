O delegado do Goberno recrimina á Xunta que ten máis de 700 millóns de fondos europeos sen executar
GALICIA
Pedro Blanco fixo balance da acción do Goberno central en Galicia no 2025, e asegurou que a comunidade «contou con máis recursos que nunca»29 dic 2025 . Actualizado a las 19:45 h.
O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, fixo este luns balance da acción do Goberno de Pedro Sánchez ao longo deste ano 2025 en Galicia, destacando que os investimentos do Executivo central na comunidade «están mellorando a vida dos galegos». Así, Pedro Blanco puxo en valor diversas medidas que están a ter un impacto directo na vida cotiá da cidadanía como a suba do salario mínimo, a revalorización das pensións, as bolsas de estudo para a mocidade, os descontos no transporte público, o apoio á dependencia ou o reforzo do escudo social.
O delegado salientou que neste ano Galicia contou con máis recursos que nunca, superando os 14.000 millóns de euros e lembrou que en sete anos de Goberno de Pedro Sánchez, Galicia recibiu un 40 % máis de recursos para financiar servizos públicos que nos sete anos de Rajoy, cunha diferenza de 18.284 millóns de euros máis. «Esa é á verdadeira comparación entre recortar e protexer, entre abandonar Galicia ou apostar por ela con feitos», indicou. Só en entregas a conta e liquidacións, Galicia recibirá no 2026, 11.633 millóns de euros, un 7,4 % máis ca no exercicio anterior.
O delegado subliñou tamén o impacto do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, con máis de 4.300 millóns mobilizados en Galicia, aunque lembrou que a Xunta «ten aínda máis de 700 millóns de euros sen executar». «Pedir máis fondos sen executar os dispoñibles é irresponsable porque non podemos permitirnos perder nin un só euro», afirmou. Pedro Blanco incidiu en que Plan de Recuperación está a impulsar con forza a economía galega cun apoio sen precedentes ao tecido produtivo. En total, Galicia recibiu xa máis de 4.300 millóns de euros, dos cales 2.513 millóns foron executados directamente pola Administración Xeral do Estado. Preto do 80 % dos beneficiarios son pemes e autónomos, o que confirma que os fondos europeos están a chegar á economía real e ao emprego.
O Ministerio de Transportes, asegurou Pedro Blanco, destinou á comunidade máis de 3.500 millóns nos últimos anos, superando amplamente os niveis de investimento dos gobernos anteriores. Destacan os 279 millóns anuais en ferrocarril, un 15 % máis que co goberno do PP.
Pedro Blanco destacou especialmente o impacto das políticas do Goberno de Pedro Sánchez no reforzo do Estado de benestar, cunha aposta clara pola vivenda «como dereito». En total, Galicia conta con case 550 millóns de euros en políticas de vivenda.