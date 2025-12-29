Solo Vigo y Ferrol tienen los presupuestos del 2026 aprobados

A la izquierda, José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol; a la derecha, Abel Caballero, alcalde de Vigo
A la izquierda, José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol; a la derecha, Abel Caballero, alcalde de Vigo

De las siete principales ciudades gallegas, A Coruña presentó un acuerdo para el presupuesto y Pontevedra está negociando. Santiago y Lugo afrontan con optimismo el inicio de año y Ourense ya piensa en prorrogar las del 2025

30 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

A falta de que se concrete el acuerdo de los Presupuestos del 2026 en el Ayuntamiento de A Coruña, solo Vigo y Ferrol tienen cuentas para el próximo curso entre las principales ciudades gallegas. En

