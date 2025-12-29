Ana Pontón se apoya en Castelao para despedir el año: «Pese a todo, hai razóns para a esperanza»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en su discurso de fin de año. Cedida

Aprovechando que este 2025 fue el año de conmemoración de Castelao, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, empleó como escenario el Café Moderno de Pontevedra —lugar que tantas veces frecuentó el intelectual gallego para participar en tertulias culturales y políticas— para su mensaje de fin de año. Con el ilustre rianxeiro como referente, la política imaginó cómo sería hoy la Galicia soñada por él.

Pontón repasó algunas de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía. Entre ellas, un empleo de calidad que les permita llegar a fin de mes, el difícil acceso a la vivienda o el «deterioro dos servizos públicos». Entre otras cosas.«Sei, e confésovos que unha das cuestións que máis me preocupan é que moitos de vós non podedes acceder a unha vivenda», constató. Pontón aprovechó también para acorazar los servicios públicos. «Porque non imos resignarnos a ter listas de espera incluso para ver o médico de cabeceira; nin que a saúde mental dependa da tarxeta de crédito», añadió.

En lo que al ámbito social se refiere, puso el foco en el estado de las residencias, en un modelo de cuidados en el que los trabajadores tengan condiciones laborales «decentes» para que las personas mayores tengan cuidados que garanticen su integridad y seguridad. Por otro lado, la importancia del feminismo para avanzar en igualdad y libertad de las mujeres fue otro de los asuntos destacados en el mensaje navideño. Pontón apeló a combatir «as violencias machistas que nos acosan en todos os ámbitos sen permitir que ningunha denuncia quede impune» y animó a las gallegas a seguir luchando contra los techos de cristal y los suelos pegajosos.

Otro lugar destacado en el discurso estuvo reservado para el genocidio en Gaza, que aún persiste. «Todos os pobos teñen dereito a vivir en paz e a decidir o seu destino e non podemos permitir, nunca, que a barbarie pase por riba da humanidade», expresó.

Un pueblo inquebrantable

Pese a todas estas situaciones, Pontón aprovechó para destacar que hay razones para la esperanza. Según señaló, el 2025 dejó también el ejemplo de la dignidad del pueblo gallego, que salió a las calles a defender las causas que consideró justas: la sanidad, el derecho a una vejez digna, el apoyo al pueblo palestino, la lengua o el territorio tras los incendios.

«O verdadeiro heroísmo consiste en transformar os anceios en realidades e as ideas en feitos», concluyo Pontón, empleando una frase que en su día expresó Castelao.