Transportes busca fórmulas para no devolver el 50 % del billete de tren por retrasos de 15 minutos y que obligaría a subir las tarifas
Renfe estima uqe cambiar la política de compensaciones de la compañía por demoras en la alta velocidad les costaría más de 125 millones al año29 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado día 26 la circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago estuvo parada durante unas dos horas y media. Renfe confirmó después que la incidencia había afectado a los trenes de