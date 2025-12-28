Transportes busca fórmulas para no devolver el 50 % del billete de tren por retrasos de 15 minutos y que obligaría a subir las tarifas

redacción LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Pasajeros en la estación de tren de Santiago esperando el pasado día 26 la reanudación del tráfico ferroviario
Pasajeros en la estación de tren de Santiago esperando el pasado día 26 la reanudación del tráfico ferroviario Paco Rodríguez

Renfe estima uqe cambiar la política de compensaciones de la compañía por demoras en la alta velocidad les costaría más de 125 millones al año

29 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado día 26 la circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago estuvo parada durante unas dos horas y media. Renfe confirmó después que la incidencia había afectado a los trenes de

