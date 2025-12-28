Ourense y Lugo son las provincias a las que más afectaría un terremoto
La Xunta acaba de actualizar el plan de actuación aprobado en el 2009 para limitar las consecuencias de los posibles seísmos en la comunidad29 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia no es la comunidad de España con más actividad sísmica relevante, pero los mecanismos utilizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para medir este tipo de sucesos naturales demuestran que su subsuelo tiene una