Juan Ramón Vidal Romaní, profesor emérito de Xeoloxía de la UDC: «En los últimos 3000 años, el único riesgo sísmico que ha aumentado es el del mar»

Adrián Valiño REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

«Realizar construcciones seguras es una forma de evitar daños si se produce un terremoto», avisa el experto

29 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Juan Ramón Vidal Romaní es un todoterreno de la geología. Es catedrático de Xeodinámica Externa y profesor emérito de la UDC, además de académico numerario de la Real Academia Gallega de Ciencias. A sus 78 años,

