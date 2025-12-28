Juan Ramón Vidal Romaní, profesor emérito de Xeoloxía de la UDC: «En los últimos 3000 años, el único riesgo sísmico que ha aumentado es el del mar»
«Realizar construcciones seguras es una forma de evitar daños si se produce un terremoto», avisa el experto29 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Juan Ramón Vidal Romaní es un todoterreno de la geología. Es catedrático de Xeodinámica Externa y profesor emérito de la UDC, además de académico numerario de la Real Academia Gallega de Ciencias. A sus 78 años,