El 92 % de los hogares rurales gallegos cuentan con internet de banda ancha

Los gallegos de entre 16 y 54 años tienen y usan internet, al margen del lugar en el que vivan, incluso si es un entorno rural. El porcentaje más alto de quienes no tienen un dispositivo electrónico en ese rango de edad es del 3,3 % de las personas de 45 a 54 años que viven en localidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Los menores de 24 años tienen todos algún aparato, el 100 % de los entrevistados (un año antes había grupos por zonas que no llegaban a ese absoluto). Son datos del informe Galicia Dixital: A modernización tecnolóxica no rural 2024, del Observatorio da Sociedade de Información e a Modernización de Galicia (Osimga), adscrito a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), de la Xunta.

Este informe analiza datos de los últimos años, y la conclusión no deja lugar a dudas: «O equipamento informático nos fogares rurais de Galicia experimentou un crecemento notable. A presenza de ordenador (xa sexa fixo ou portátil) e doutros dispositivos como tabletas é cada vez máis habitual, achegándose aos niveis das áreas urbanas».

En el 2024, la contratación de internet y banda larga en el rural se considera un servicio esencial, y alcanza cifras históricas. Poder conectarse a la red con garantías es tan general que tiene este servicio el 96 % de los gallegos en su conjunto, y el 92 % en el caso de vivir en poblaciones de menos de 50.000 habitantes, y hasta el 90 % de quien lo hace en localidades de menos de 5.000. Hay zonas concretas con menor cobertura, como Lugo oriental (83 %), Ourense sur y Costa da Morte (que rondan el 87 %) y Carballiño-O Ribeiro, que se queda en el 89 %. En estos casos, el factor diferencial es la edad de los habitantes de las aldeas.

La edad es la verdadera brecha

Y es que la edad es la verdadera brecha en el uso de internet en Galicia, también en el entorno rural. Si el 100 % de los menores de 24 años (desde los 16) que viven en pequeños pueblos tienen un dispositivo electrónico, entre las personas de 65 a 74 años el porcentaje cae al 75 % (y aún así ha crecido más de diez puntos en un año). La edad está vinculada también al uso de estos dispositivos en las aldeas según el nivel de estudios: del 70 % de quienes solo tienen estudios primarios al 99,8 % de quienes cuentan con educación superior.

En el área rural la gran diferencia entre hogares con o sin internet está en la edad de sus integrantes y, por extensión, en el número de estos en la casa. Según el informe, en los tres meses anteriores al estudio había dispositivos electrónicos en el 85 % de las viviendas con una persona, en casi el 91 % de aquellas en las que viven dos, en el 93 % si son tres ocupantes y en el 96 de las casas con cuatro. Si se analiza la situación según haya o no estudiantes en la casa, se pasa, en el rural, del 99,9 % con ordenadores en caso afirmativo frente al 89 % (11 puntos menos) si no los hay.

La compra en línea sí sigue siendo un fenómeno más urbano

Los gallegos compran mucho por internet, pero sí hay diferencia según el tamaño del lugar de residencia de quien lo hace, casi 20 puntos de brecha. En las áreas rurales son el 56 %, pero en las ciudades llega al 75 %, lo que sitúa la media gallega en casi el 68 %.

El estudio de quién compra desde el móvil (o el ordenador) en poblaciones rurales es interesante. Por ejemplo, si se analiza el sexo del comprador hay más mujeres que hombres comprando en la red, pero la diferencia es de 1,5 puntos. Si se cruzan los datos de sexo y tamaño de la población, la cosa cambia ligeramente: en entornos de menos de 5.000 habitantes el nivel es igual (0,9 puntos de distancia), pero en localidades de entre 5.000 y 10.000 vecinos, ellas compran significativamente más (unos 5,4 puntos de diferencia).

Pero estas variaciones no son nada comparadas, nuevamente, con las de la edad: el 81 % de los jóvenes del rural compran por internet frente al 14 % de los mayores de 65 años. Si se analiza el decenio anterior (de los 55 a los 64 años) se ve que los porcentajes se disparan, hasta casi un 40 % de compradores. Los que más visitan las tiendas virtuales son los adultos jóvenes (de 25 a 34 años), y lo hacen en un 94 %. Otra vez la educación (vinculada también a la edad) marca la diferencia: compra el 14 % de quienes tienen estudios primarios frente al 86 % de los que terminaron estudios superiores.