Unos padres de Pontevedra: «No solo es el gasto de estar en el hospital, es también lo que dejas de ingresar»

Sara Pérez Peral
S. PÉREZ REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

David, de Pontevedra, con su hijo Noé, que pasó un año ingresado en Santiago.
David, de Pontevedra, con su hijo Noé, que pasó un año ingresado en Santiago. ADRIÁN BAÚLDE

Tuvieron a su hijo hospitalizado durante un año en Santiago por una leucemia: «Nunca hicimos el cálculo de lo que nos costó»

27 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El 15 de febrero del año pasado, el día internacional del cáncer infantil, ingresaba por una leucemia en la uci del Clínico de Santiago Noé, un crío de 6 años de Pontevedra. Allí cumplió los

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete