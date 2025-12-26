Unos padres de Pontevedra: «No solo es el gasto de estar en el hospital, es también lo que dejas de ingresar»
Tuvieron a su hijo hospitalizado durante un año en Santiago por una leucemia: «Nunca hicimos el cálculo de lo que nos costó»27 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El 15 de febrero del año pasado, el día internacional del cáncer infantil, ingresaba por una leucemia en la uci del Clínico de Santiago Noé, un crío de 6 años de Pontevedra. Allí cumplió los