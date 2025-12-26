La hija de un paciente en Ferrol: «Nos costó 700 euros contratar diez noches a una cuidadora»

Sara Pérez Peral
S. PÉREZ REDACCIÓN / LA VOZ

Mónica denunció el coste de tener a su padre ingresado.
Mónica denunció el coste de tener a su padre ingresado. CESAR TOIMIL

Como muchos otros familiares, Mónica Martínez se vio obligada a pagar ayuda externa durante el tiempo que su padre estuvo en el hospital

27 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

«Hemos contratado a una cuidadora para que acompañe a nuestro padre en el hospital». Así denunciaba Mónica Martínez en una carta enviada al director de La Voz la carga económica de tener a su padre,

