Pedro Blanco anima a los concellos de menos de 5.000 habitantes a emplear las ayudas para proyectos innovadores y luchar contra la despoblación

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (tercero desde la izda), en su visita a Xermade junto al resto de autoridades. Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, animó a los concellos de menos de 5.000 habitantes a que se acogieran a las nuevas ayudas convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para poder impulsar proyectos innovadores y hacer frente a la despoblación. Lo hizo en su visita a Xermade, en un encuentro institucional junto a la subdelegada del Gobierno en Lugo, Olimpia López y junto al alcalde de la localidad, Roberto García Pernas.

Estas ayudas, tal y como destacó Blanco, están dotadas de un presupuesto total de 52 millones de euros; más del doble que en la anterior convocatoria. «Son unha oportunidade real para transformar o territorio, apoiar o emprendemento, mellorar servizos e xerar oportunidades nos concellos con maiores dificultades demográficas», constató. Además, estas subvenciones están programadas para financiar proyectos innovadores, luchar contra la despoblación en municipios o núcleos de población inferiores a 5.000 habitantes.

Estas ayudas contemplan tres modalidades: proyectos promovidos por entidades locales, por entidades sin ánimo de lucro de ámbito supraprovincial, por pymes, personas autónomas y entidades de la economía social. Por otra parte, estos proyectos podrán estar orientados a la mejora de servicios públicos, al apoyo del emprendimiento rural, cultura y ocio, servicios sociales y de cuidados, movilidad, vivienda, asociacionismo o la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales.

Ayudas y ejemplos

En el caso de las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, estas ayudas podrán cubrir el 90 % del coste subvencionable, con un importe máximo de 300.000 euros por proyecto. En el caso de pymes y personas autónomas, las subvenciones podrán cubrir hasta el 70 %. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 20 de enero del 2026 y los proyectos seleccionados podrán ejecutarse hasta el 2028.

Durante este encuentro, Pedro Blanco y Roberto García Pernas repasaron las inversiones del Gobierno en el municipio, destacando la puesta en marcha de un Aula Mentor o los más de 400.000 euros de los fondos de Transición Justa para la rehabilitación de la antigua casa electoral y convertirla en el Centro Internacional de la Tornería. El propio delegado señaló Xermade como «exemplo de dinamismo e mostra de como o rural pode xerar actividade, atraer iniciativas e combater o despoboamento cando conta con apoio público».