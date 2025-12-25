Vía libre para la rehabilitación de otra aldea entera para el turismo en la Ribeira Sacra
GALICIA
El proyecto pasa por transformar una parte de las casas de Valboa en alojamientos para visitantes y la otra para su venta26 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Consellería de Medio Ambiente acaba de dar luz verde a un trámite administrativo que permitirá autorizar la rehabilitación de una aldea entera en una parroquia del municipio de Pantón ribereña con el Miño. Se