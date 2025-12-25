Transporte urbano en Santiago: Una década sin contrato y con la mitad de la flota de alquiler
SANTIAGO / LA VOZ
Los compostelanos y la propia imagen de la ciudad se resienten a diario; el Concello busca resolver la situación el año que viene26 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Santiago lleva prácticamente diez años con un transporte público achacoso y más que oneroso para las arcas públicas. La concesión venció en el 2016, en el mandato de Martiño Noriega (2015-2019), quien no convocó nuevo