Las dos semanas que tensionaron al máximo al PSdeG

Besteiro, con Inés Rey, en el congreso del PSdeG
La ejecutiva ha convocado el comité nacional el próximo 10 de enero para abordar los presuntos casos de acoso sexual y laboral denunciados en el canal interno del PSOE: el que implica a José Tomé, presidente en funciones de la Deputación de Lugo hasta el 30 de diciembre, pero que conserva el acta; el del regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, fuera del partido y que también conserva el puesto de alcalde; y el de Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, denunciada por dos exconcejalas por acoso laboral

25 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Diciembre no ha sido un mes fácil para el PSdeG. En apenas un par de semanas, el partido se ha visto sacudido por una cadena de acusaciones de acoso sexual y laboral a través del

