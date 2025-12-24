Las dos semanas que tensionaron al máximo al PSdeG
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La ejecutiva ha convocado el comité nacional el próximo 10 de enero para abordar los presuntos casos de acoso sexual y laboral denunciados en el canal interno del PSOE: el que implica a José Tomé, presidente en funciones de la Deputación de Lugo hasta el 30 de diciembre, pero que conserva el acta; el del regidor de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, fuera del partido y que también conserva el puesto de alcalde; y el de Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, denunciada por dos exconcejalas por acoso laboral25 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Diciembre no ha sido un mes fácil para el PSdeG. En apenas un par de semanas, el partido se ha visto sacudido por una cadena de acusaciones de acoso sexual y laboral a través del