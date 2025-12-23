Transportes adjudica el mantenimiento en las estaciones de tren de A Coruña, Lugo y Ourense

Imagen de archivo de la estación provisional de tren de A Coruña MARCOS MÍGUEZ

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó, a través de ADIF, el mantenimiento de los ascensores, las escaleras y las rampas mecánicas de 120 estaciones ferroviarias con servicio de alta velocidad, larga y media distancia, por 18,9 millones de euros. Entre ellas, se incluyen las instalaciones de A Coruña, Santiago y Ourense.

La actuación comprende labores de mantenimiento preventivo, revisiones periódicas y reparaciones, el seguimiento presencial de elevadores en determinadas estaciones y franjas horarias, así como los suministros de material. Dado su alcance, el contrato se estructura en seis lotes, que abarcan las estaciones de las seis zonas geográficas de la red nacional ferroviaria. Para realizar las reformas, se ha presentado la empresa TK Elevadores España, mientras que Mac Puar solo optaba a la zona centro y sur, aunque obtuvo una menor puntuación técnica que su competidor.

Este contrato se suma a los que Transportes, a través de ADIF, tiene vigentes para atender la conservación de todas las partes y sistemas que conforman la red ferroviaria, garantizando su fiabilidad y capacidad. «Desde las vías y sus infraestructuras hasta el sistema de telecomunicación y gestión de tráfico, pasando por la electrificación, señalización, o protección», detalló el ministerio en relación a las reformas que se van a acometer. Paralelamente, recordó que la adjudicación de este nuevo contrato de mantenimiento de los ascensores y las escaleras mecánicas coincide con los proyectos de construcción de nuevas estaciones, así como la transformación y la ampliación de otras que actualmente impulsa.