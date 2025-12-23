Tráfico aplaza la fecha de obligación de asegurar los patinetes eléctricos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Debía entrar en vigor el próximo 2 de enero, pero la normativa está pendiente de la aprobación del real decreto que creará el registro de estos vehículos24 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La Dirección General de Tráfico ha tenido que aplazar la fecha de entrada en vigor de la obligación de asegurar los patinetes eléctricos y el resto de los vehículos de movilidad personal (VMP). Estaba previsto