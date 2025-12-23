Pontón se reencarna en una cómica para felicitar la Navidad

Ana Pontón, en el vídeo navideño del BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apostado este año por el humor para felicitar las fiestas a todos los gallegos y gallegas en su ya tradicional vídeo navideño, en el que se sube a un escenario para interpretar el papel de cómica a través del formato del monólogo. La líder del BNG, que parodia los discursos de fin de año, repasa las principales tradiciones para ironizar sobre los principales asuntos que han condicionado la actualidad gallega e internacional en este 2025. Por ejemplo, Pontón reivindica las cenas de empresas gallegas que generan aquí y riqueza y juntan a cientos de trabajadores, pero aprovecha esta costumbre para ironizar sobre Altri. «Nesa cea van estar dous ou tres directivos, un par de alcaldes o os conselleiros do PP», bromea Pontón, quien pronostica que será «a súa última cea».

La portavoz del Bloque, en su monólogo, recuerda que otra de las tradiciones amenazadas es la del árbol de Navidad, porque el tradicional pino autóctono, dice, va a ser sustituido por el eucalipto. También se remite al Belén navideño como una estampa que puede parece antigua, pero que, en realidad, puede contarnos muchas cosas del momento, como un matrimonio alojado en una vivienda precaria o «unha muller que ten que parir fóra da casa porque lle pechan o seu paritorio».

«A tradición que está en decadencia é a dos reis de Oriente: xa non veñen tres, vén un, de Abu-Dabi, e non trae agasallos: hai que darllos a el», ironiza Pontón sobre el emérito. La portavoz nacionalista concluye su monólogo con un recuerdo para el pueblo palestino y con una llamada para detener el genocidio.