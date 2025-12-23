José Tome solicita su baja del PSOE provincial «de forma provisional» dos semanas después de que trascendiesen las acusaciones de acoso sexual

El vicepresidente de la Deputación, Efrén Vázquez, junto a José Tomé durante un pleno ALBERTO LÓPEZ

Trece días después de pedir su suspensión de militancia en el PSOE, José Tomé —acusado a través del canal interno del PSOE de acoso sexual el martes día 9— solicitó su baja del Grupo Provincial Socialista en la Diputación, que se hizo efectiva en apenas unas horas, este martes 23 de diciembre.

La solicitud la hizo ante Pilar García Porto, una de sus personas de confianza que además es la portavoz socialista en la Diputación y alcaldesa de Antas de Ulla. Ella misma la firmó poco antes de la una del mediodía. El presidente de la Diputación de Lugo en funciones solicitó la baja, pero de forma provisional, tal y como recoge el escrito: «[...] En canto non se resolva a situación de xeito definitivo, polo que pasarei a ter a consideración de deputado non adscrito [...], con efectos do día 1 de xaneiro de 2026, sen que se produzan cambios na asignación ó grupo ata nova comunicación».

El informe emitido este martes, a las dos de la tarde, por parte de la Secretaría Xeral del ente provincial expone además que Tomé pidió la suspensión de militancia «con carácter cautelar» por lo que la baja ahora en el grupo provincial se produce «de forma provisional». Pasadas las tres del mediodía, fue el diputado provincial en funciones —y posible candidato junto a la alcaldesa de Burela Carmela López a presidir el ente provincial— Pablo Rivera el que firmó el decreto que resolvía la consideración de Tomé como diputado no adscrito, así como su adscripción a las comisiones informativas y a la comisión especial de cuentas. En tercer lugar, el decreto que dará cuenta al pleno de la corporación también le reconoce a Tomé «os dereitos políticos e económicos que lle corresponden que non poderán ser superiores aos que tiña como deputado do Grupo Provincial Socialista».

El botín de la Diputación de Lugo MARIO BERAMENDI

Tomé anunció que dimitía como presidente de la Diputación de Lugo en la tarde del pasado 10 de diciembre —la existencia de presuntos casos de acoso trascendían en la noche anterior— y desde dos días después ejerce en funciones. Pidió la suspensión de militancia ante los medios también el pasado miércoles 10. El PSdeG-PSOE en la provincia de Lugo está ahora en manos de una Comisión Gestora presidida por Luis Ángel Lago Lage. E hicieron falta 13 días más para que el presidente en funciones —lo será hasta el día 30— solicitase su baja en el Grupo Provincial Socialista. Tomé todavía conserva la Alcaldía de Monforte de Lemos y tampoco abandona su acta en la Diputación de Lugo, en contra de lo que le pidió el partido. Asimismo, será llave para designar al nuevo presidente o presidenta, prevista para un pleno el próximo 14 de enero.

En un programa de la Ser, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, se posicionó por primera vez sobre las acusaciones que pesan sobre Tomé: «Hai que estar coas vítimas, protexelas, respetar a súa intimidade e evitar que sexan expostas nun espectáculo que non beneficia a ninguén. Cando falamos destas situacións é importante o sentido común e a responsabilidade, non facer demasiado ruido. Temos que axudalas a denunciar polas distintas canles e nunca usar este tema como ferramenta para outro tipo de consideracións. Además hai que ofrecer garantías, e tamén hai que respetar o dereito á defensa das persoas acusadas», dijo.