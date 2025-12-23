El Gobierno aprueba el bono único de 60 euros al mes y prorroga las ayudas al transporte para todo el 2026

El ministro Puente, este martes tras el Consejo de Ministros. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes a la prórroga de las ayudas para el transporte público para todo el 2026 y al abono único, que integra en una sola tarifa de 60 euros mensuales el uso de autobuses interregionales y de los trenes de cercanías y de media distancia. Al término del Consejo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, explicó que para financiar ambas medidas se destinará una dotación presupuestaria de 1.371 millones de euros.

El bono único de transporte se pondrá en marcha a partir de la segunda quincena de enero y servirá para viajar en autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de cercanías y de media distancia, con una tarifa plana de 60 euros (30 euros para los menores de 26 años). Respecto a las bonificaciones prorrogadas para todo el 2026 se mantiene en los servicios estatales de autobús la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un 40 % de descuento y el abono mensual con un 50 % de rebaja y un 70 % para jóvenes de hasta 26 años.

En los transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con la gratuidad infantil, los descuentos del 50 % para menores de 26 años y la bonificación del 20 % en el resto de los abonos. En este caso, el Gobierno financiará el descuento independientemente de si la Administración competente decide financiar un 20 % adicional, algo que hasta ahora solo se realizaba si se comprometía también las comunidades o los ayuntamientos.

Asimismo, se mantienen las ayudas específicas para viajeros recurrentes en territorios como Canarias y Baleares, con la gratuidad del transporte público terrestre a los viajeros frecuentes; y en Asturias y Cantabria, la gratuidad de las cercanías también para los recurrentes. En Renfe se prorrogan las medidas actuales, con el abono mensual ilimitado de 20 euros (10 euros para los jóvenes), así como la gratuidad total para menores de 14 años.

La media distancia y los Avant especiales serán gratis para los niños y los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes tendrán un descuento del 40 %. En los Avant generales se prorroga la bonificación del 50 % en el bono de 10 viajes.

Puente también ha anunciado el nuevo abono trimestral Pase Vía para los servicios Avant, con el que se aplican más descuentos a medida que se viaja más, o el sistema Cronos para cercanías, que cuenta con descuentos del 40 % a partir del quinto viaje pagando con la tarjeta bancaria en el torno. El Pase Vía permitirá no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá. Las rebajas irán desde el 45 al 72 %, con lo que se evita la pérdida de viajes y se paga de acuerdo con los efectivamente realizados. En servicios de media distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7 al 20 %, igualándolos al resto de la red convencional.

El ministro dijo que estas líneas de actuación «consolidan la apuesta clara del Gobierno por el fomento del transporte público», al que desde el 2018 se han destinado 9.290 millones de euros, que suben hasta más de 11.000 millones si se suman los 2.000 millones previstos para el 2026, según el propio Puente.

Para las familias, las ayudas estatales al transporte suponen un ahorro del 75 % de lo que antes destinaban a esta partida, tasa que es superior si se ha reemplazado el automóvil privado por el transporte público. Para quien use a diario los trenes Avant de Renfe, ha añadido el ministro, los ahorros pueden superar los 5.000 euros al año. «No es magia, son tus impuestos», dijo Puente citando el eslogan publicitario de la Agencia Tributaria. Después aseguró que «un gobierno de derechas y extrema derecha entre las primeras cosas que suprimiría sería esta».