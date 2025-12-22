Desde acompañar a los mayores hasta acoger a jóvenes: «Raíña es un trozo del cielo para muchas personas»
VILASANTAR, MESÍA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La asociación, creada por un sacerdote, organiza talleres para los reclusos, acompaña a mayores que se sienten solos y ayuda a los jóvenes a integrarse22 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Son las doce y cuarto de la mañana en Vilasantar (A Coruña). Mamadou, Amadou y Giuliano se funden en un abrazo con Víctor Manuel Blanco Naveira, el presidente de la Asociación Raíña y el delegado