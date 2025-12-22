Política Social y Fegamp seguirán negociando la financiación del servicio de ayuda en el hogar después de Navidad

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, este lunes en Santiago XOÁN REY. | EFE

Después de una nueva reunión este lunes, la conselleira de Política Social, Fabiola García, y el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, se han emplazado a seguir con las negociaciones sobre la financiación del servicio de ayuda en el hogar tras las fiestas navideñas. Unas negociaciones que ya comenzaron en marzo, después de que desde los concellos se advirtiera de las dificultades para poder asumir los costes de la atención. Desde entonces, se celebraron un par de reuniones en las que se analizó el precio medio por hora de los contratos adjudicados en el 2025, que se situaba en 22,72 euros la hora.

A principios de noviembre, desde la Fegamp rechazaban la propuesta de Política Social para incrementar el precio por hora del servicio de ayuda en el hogar, de los 12 euros actuales hasta los 16 en el 2028, de forma progresiva. La petición de la Fegamp es que la Xunta aumente la cifra hasta los 17 euros por hora desde enero del 2025, con carácter retroactivo.

La reunión de este lunes tiene lugar en un momento en el que la Fegamp amenaza con llevar a la Xunta a los tribunales por lo que considera una infrafinanciación del servicio. Y ya hay otros concellos que apoyan la iniciativa. La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco (PSOE), emitió este lunes un comunicado en el que respalda la decisión de denunciar a la Xunta por este motivo. «Os concellos xa non podemos máis, a situación é de asfixia económica ao ter que asumir o financiamento do servizo, unha competencia que non nos corresponde», afirma.

La Xunta ha destacado en las últimas semanas un incremento en los presupuestos del 2026 para el servicio de ayuda en el hogar, un servicio que atiende a casi 24.000 gallegos, e insiste en que el Gobierno central no alcanza el 50 % de financiación de la dependencia que le corresponde.